Nieuwe opnames van Taylor Swifts oude platen komen opnieuw in aanmerking voor de Grammy’s: “Wat een hebzucht”

Swift is momenteel druk bezig met nieuwe opnames van haar eerste zes albums. Dat doet ze omdat ondernemer en manager Scooter Braun de rechten op haar oude muziek in handen had en weigerde die aan haar door te verkopen. Zo heeft hij de rechten van haar eerste zes albums voor meer dan 300 miljoen dollar (253 miljoen euro) verkocht aan een investeringsfonds. Scooter kocht de rechten vorige zomer, toen hij het platenlabel opkocht waar de zangeres destijds onder contract stond. Taylor was daar allesbehalve blij mee, omdat haar naar eigen zeggen niet is aangeboden om haar muziek te kopen. Niet veel later heeft Braun de rechten dus voor een tweede keer achter de rug van de zangeres verkocht.

Volgens Taylor werden haar allerlei beperkingen opgelegd voor het gebruik van haar oude liedjes. “Ik mocht ze niet meer live zingen en ik kan er geen geld mee verdienen”, aldus de zangeres. “Hoewel ik ze grotendeels geschreven en gecomponeerd heb.”

Eén van de platen, haar debuutalbum ‘Fearless’ (2008), is inmiddels al opnieuw ingeblikt. Daarop staat een nieuwe versie van haar doorbraaksingle, ‘Love Story’. “Het album is binnen de laatste vijf jaar opgenomen”, legt de woordvoerder van de Recording Academy uit. “Dus alle nummers, videoclips en performances die aan het album verbonden zijn komen in principe in aanmerking voor een Grammy. Dat zijn de regels.”

Verontwaardiging

Twitter ontplofte meteen, want hoe kan Taylor nu nieuwe awards winnen voor oude muziek? “Ze hééft in het verleden al vier Grammy’s gewonnen voor ‘Fearless’”, herinnert iemand de organisatie. “Je kan haar toch niet opnieuw diezelfde vier Grammy’s geven voor dezelfde nummers?” of: “Wat een hebzucht! Als ze haar werk opnieuw indient ter overweging, zegt dat veel over haar. Bovendien loopt ze zo in de weg van andere artiesten, die de aandacht ook verdienen.”

Want ja, artiesten moeten hun werk zelf indienen om overwogen te worden door de Recording Academy. Het is voorlopig nog niet duidelijk of Taylor dat van plan is. Ze heeft namelijk ook twee gloednieuwe albums uitgebracht: ‘Folklore' en ‘Evermore’. Die zijn beide topfavorieten voor het komende awardseizoen.

Insiders bevestigen dat het Swift helemaal niet draait om awards. “Ze wil gewoon de rechten op haar eigen muziek opnieuw in eigen handen hebben. Al de rest is bijzaak.”

