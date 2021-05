Nieuwe muziek voor Frans Bauer na twee jaar radiostilte

Frans zingt dan wel over ‘Verloren Tijd’, maar hij was de afgelopen maanden bijzonder druk in de weer, niet alleen met het maken van een nieuwe plaat, maar ook met tv-opnames van ‘The Voice Senior’ en ‘De Bauers: Bestemming Onbekend’. En dat is niet alles. Eind dit jaar mogen we de schlagerzanger met maar liefst drie optredens verwachten in Vlaanderen. Hij komt in december met ‘Tour de Frans’ naar het Kursaal in Oostende, het Concertgebouw in Brugge en het Ethias Theater in Hasselt.