Nieuwe muziek van Adele gelekt: “Dit zou haar comeback in gevaar kunnen brengen”

Het zou gaan over deze passage: ‘Forget about who’s winning, baby. You better hope he’ll find it in him, maybe, to forgive the sinner he’s made you.’ (‘Vergeet wie er wint, schat. Je kunt maar beter hopen dat hij het misschien in hem zal vinden om de zondaar te vergeven die hij van je gemaakt heeft.’) Volgens insiders aan ‘The Sun’ zou het niets te maken hebben met Adele’s aanstaande vierde album, maar de schik zit er bij haar team toch goed in. “Als er meer nieuwe muziek zou lekken, zou dat haar miljoenen aan verloren verkopen kunnen kosten en zou het haar terugkeer naar de muziekwereld kunnen aantasten. Adele’s campagnes zijn altijd gehuld in geheimzinnigheid en dat maakte haar comeback in 2015 zo opwindend. Het was toen een echte openbaring om opnieuw haar stem te horen, waardoor iedereen haar plaat wilde kopen. Haar team doet er alles aan om het geheim te houden, maar dit is zeker alarmerend.”