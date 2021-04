Nieuwe mijlpaal voor Duncan Laurence: ‘Arcade’ bereikt goud in de Verenigde Staten

MuziekEen optreden bij ‘The Today Show’, bij Ellen Degeneres én een plaats in de ‘Billboard Top 100’. 2021 kan voor Duncan Laurence (27) al niet meer stuk, maar hier blijft het bovendien niet bij. Duncan heeft met zijn nummer ‘Arcade’ nu ook goud bereikt in de Verenigde Staten. Dat de Nederlandse songfestivalwinnaar door het dolle heen is, hoeven we je dan ook niet te vertellen.

“GOUD IN AMERIKA. GOUD… IN... AMERIKA!!!!”, laat Duncan Laurence in hoofdletters weten op zijn Instagramaccount. Zijn nummer ‘Arcade’, waar hij in het verleden het Songfestival mee won, kwam midden april op plaats 100 binnen in de prestigieuze ‘Billboard Hot 100'-lijst. Maar al snel begon zijn nummer het beter en beter te doen en ondertussen heeft ‘Arcade’ ook goud bereikt in de Verenigde Staten.

Dat zijn nummer in de Amerikaanse hitlijst is opgenomen, was sowieso al een mijlpaal voor de zanger. Voor Duncan Laurence was het namelijk de eerste keer en ook niet veel andere Nederlandse artiesten deden het hem voor. In het verleden wisten voornamelijk enkele bekende dj’s uit Nederland een plekje in de bekende hitparade te bemachtigen. Denk bijvoorbeeld maar aan namen zoals Martin Garrix, Tiësto en Afrojack.

De songfestivalwinnaar heeft zijn succes in de VS te danken aan recente optredens in programma’s zoals ‘The Ellen DeGeneres Show’ en ‘The Today Show’, maar eigenlijk is TikTok grotendeels verantwoordelijk voor zijn succes in de Verengde Staten. Daar zorgden ‘Harry Potter’-fans voor een opleving van Duncans hit ‘Arcade’. Zij maakten de afgelopen maanden namelijk filmpjes waarin zijn nummer te horen is.

