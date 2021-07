Nieuwe meidengroep Starsky’s Angels - met Maithé Rivera - ziet het groots: “Er is al interesse vanuit Brazilië”

MuziekZe is vooral bekend als influencer, schietinstructrice bij de politie en nieuwe vriendin van Sean Dhondt, maar Maithé Rivera beschikt ook over zangtalent. Samen met Jotti Verbruggen en Rachel Nimegeers - net als Maithé twee knappe dames met een hoop volgers op Instagram en Tik Tok - vormt ze sinds kort de girl band ‘Starsky’s Angels’. “Buiten K3, waar de doelgroep jonger is, heb je dit niet in België. Noem ons dus gerust de Vlaamse Spice Girls of The Pussycat Dolls.”

Voor hun eerste single namen de dames ‘Summer Jam’ van The Underdog Project onder handen. Daarbij kregen ze extra hulp van TikTok-sensatie Maude Van der Vorst. Het resultaat van die samenwerking is vanaf vandaag te beluisteren. “Wij werken allemaal voor Absolute P Entertainment, het bedrijf van Peter Muls en STARSKY, het Celebrity Influencer Agency van Kristiaan Cloots. Zij kwamen op het idee om ons samen te brengen. We zijn bekend als influencers of Tik Tokkers, maar we kunnen meer dan dat. Deze samenwerking is daarvan het bewijs”, aldus Rachel. “Toen we hun idee hoorden, zijn we daar zonder al te veel nadenken ingestapt. In België heb je - buiten K3 dan, waar de doelgroep jonger is - geen girl bands. Noem ons dus gerust de Vlaamse Spice Girls of The Pussycat Dolls (lacht)”

Volledig scherm TikTok-ster Maude Van der Vorst en Starsky's Angels: Jotti Verbruggen, Maithé Rivera en Rachel Nimegeers. © Xavier Piron / Photo news

Goedkeuring van Sean

Verwacht van de dames dan ook geen duffe popsongs. Met voorbeelden zoals Madison Beer (Jotti), Catriona Gray (Rachel) en Dua Lipa (Maithé) willen de dames bewijzen dat girlpower ook in de 21ste eeuw nog springlevend is. “Neem nu iemand als Dua Lipa. Haar muziek is niet alleen straf, ze staat ook ergens voor. Als we dat met Starsky’s Angels ook kunnen bereiken: ‘t zou waanzinnig zijn”, aldus Maithé. “Ondertussen stonden we al samen in de studio. Die eerste momenten was dat even wennen omdat we daar geen eerdere ervaring mee hebben, maar uiteindelijk ging dat heel vlot. Het klikt ook gewoon tussen ons, Maude incluis.”

“We hebben geen glazen bol, maar het zou mooi zijn als dit een succesverhaal wordt”, vervolgt Maithé. “Onze familie en vrienden zijn in ieder geval heel enthousiast. Ze zeggen allemaal dat onze stemmen goed samen passen. Ik heb het nummer uiteraard ook aan Sean laten horen, aangezien hij als artiest weet wat werkt en wat niet. Hij vind het een heel fijne song waarin de zomerse sfeer duidelijk naar voren kwam. Hij is heel blij voor mij dat ik dit kan doen, samen met de andere dames.”

Volledig scherm Maithé en haar vriend Sean Dhondt. Hij heeft het nummer van de Starsky’s Angels goedgekeurd. © Xavier Piron / Photo news

Braziliaanse interesse

Als corona het toelaat, staat de meidengroep op 7 augustus een eerste keer op het podium, tijdens Starsky Fest. Dat vindt plaats in de Starsky Club in Londerzeel. “We zullen ons nummer brengen, mét choreo. Zoals je dat van een meidengroep verwacht”, legt Jotti uit. “Maithé, Rachel en ik hebben ook alle drie een missverleden, dus uiteraard gaan we ook extra aandacht besteden aan onze outfits. Het moet kloppen.”

“Weet je wat pas echt te gek is? We zijn nog maar pas bezig, maar er is al interesse vanuit het buitenland”, aldus Rachel. “Peter heeft ons nummer laten horen aan enkele mensen in Rio De Janeiro, en zij zouden heel graag willen dat we daar komen optreden. Iets dat we uiteraard willen doen. Maar omdat de coronacijfers daar nog serieus rood kleuren, zullen we nog even moeten wachten om ook daar onze veroveringstocht in te zetten. Maar zo gauw het mag, gaan we ook proberen om Brazilië te veroveren. (lacht)”

