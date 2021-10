Nieuwe K3-single ‘Waterval’ wordt zaterdag voorgesteld in nieuwe aflevering van ‘K2 zoekt K3’

Suzan en Freek in ‘Liefde voor Muziek’: er is nog werk aan hun kennis van Vlaamse songs

7 oktober We kennen nu alle artiesten voor het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek. Ook Suzan en Freek doen mee. Voor hen de tweede keer eigenlijk, want vorig jaar zaten ze ook in ‘Beste Zangers’, de Nederlandse versie van het programma, met ook onder meer Milow en Stef Bos. De verwachtingen zijn dus hoog, maar zijn ze het coveren van andere artiesten niet een beetje beu? Showbits heeft al meteen hun eerste reactie en doet ook al een test over hun Vlaamse songkennis. Suzan luistert alvast elke dag naar Ozark Henry en Freek is heel benieuwd wat Margriet met hun songs zal doen. Bekijk het gesprek hier in een nieuwe Showbits.