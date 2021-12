Nieuwe K3 bracht vandaag voor het eerst live hun nieuwe single ‘Waterval’: “Het voelt heel goed met z’n drietjes”

Vooral voor Julia was het een bijzonder moment, maar het kersverse K3'tje had duidelijk niet veel last van zenuwen. “Ik heb er wel vertrouwen in”, klonk het enthousiast bij de Nederlandse. “Ik heb vooral veel zin om met ons drietjes een podium op te kruipen.” De vervangster van Klaasje was ook niet de enige die positief was, want ook de aanwezige fans waren vol lof over de nieuwe K3. “Het was echt leuk en ze heeft ook écht goed gezongen”, klonk het onder meer. Voor Julia voelt het allemaal ook nog steeds als een meisjesdroom die uitkomt. “Ik ben gewoon heel blij dat ik hier nu officieel bij hoor. Het voelt heel goed met z’n drietjes. We’re gonna make it work.”