Nieuwe band van Sean Dhondt maakt debuut tijdens festivalzomer

“Deze zomer gaan we festivals plat spelen met onze ‘80s rock cover band”, schrijft hij bij een foto van de groep. “Van Peter Gabriel en INXS tot TOTO en Bon Jovi. De repetities starten nu. Dus laat zeker weten welke songs jij deze zomer wil horen.” Topguns bestaat uit vijf muzikanten. Sean Dhondt neemt plaats achter de microfoon. Antony Van der Wee is drummer van dienst. De pianist van de band is Pedro Gordts. John Miles Jnr zorgt dan weer voor stevige portie gitaargeweld. Tot slot is Victor Hidalgo de bassist van Topguns. Op welke festivals de gloednieuwe band deze zomer gaat spelen, is nog niet bekend.

Sean heeft inmiddels al veel ervaring in de muziekwereld. In de vroege jaren 2000 was hij de frontman van Nailpin. De band was actief tot 2009. Enkele jaren later, in 2014 werd de band Manoeuvres gevormd rond Sean Dhondt. In 2020 debuteerde hij als solomuzikant met zijn single ‘Snoop’. In datzelfde jaar was hij ook te zien in ‘Liefde Voor Muziek’.