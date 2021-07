Nieuwe album Lana del Rey komt later uit dan gepland

Eerder dit jaar, in maart, lanceerde Lana al ‘Chemtrails Over The Country Club’. Een dag na de release was er al een hetze over klasseverschillen en racisme. Daarop kondigde ze meteen een vervolgsingle aan, dat ‘Rock Candy Sweet’ gaat heten. Dat nummer zou een reactie zijn op een artikel dat eerder verscheen bij Harper’s Bazaar en de titel ‘Lana Del Rey Can’t Qualify Her Way Out Of Being Accountable’ droeg. Ze wordt er zonder veel omwegen beschuldigd van racisme en culturele toe-eigening.