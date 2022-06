Nieuwe album Harry Styles breekt vinylrecord in de Verenigde Staten

MuziekHet nieuwe album van zanger Harry Styles (28) is een schot in de roos. ‘Harry’s House’ haalde meteen de eerste plaats in de Billboard 200 en breekt nu ook een record. De Brit verkocht een recordaantal vinylplaten en stoot hierbij een ex-geliefde van de troon.

Het gaat de jonge Britse zanger voor de wind. Na een veelgesmaakt optreden op Coachella is nu ook zijn nieuwe album ‘Harry’s House’ een succes. Niet alleen op streamingsdiensten, maar ook de albums verkopen als zoete broodjes. In de eerste week gingen er in de Verenigde Staten 521.500 albums over de toonbank. Dit leverde hem de eerste plaats op in de Billboard 200.

De voormalige One Direction-zanger heeft ook een vinylrecord beet in de Verenigde Staten. In drie dagen tijd werden er 146.000 vinylplaten verkocht. In de openingsweek gingen er 182.000 exemplaren van zijn derde soloplaat over de toonbank. Hiermee stoot hij zijn ex-geliefde Taylor Swift (32) met gemak van de troon, die vorig jaar in november met haar album ‘Red (Taylor’s Version)’ zo’n 114.000 vinylplaten verkocht.

Op donderdag 7 juli houdt Harry Styles halt in het Sportpaleis met zijn ‘Love On Tour’. Tickets zijn ondertussen uitverkocht, maar er is een wachtlijst geopend.

LEES OOK: