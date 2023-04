Nieuw record voor Metejoor : ‘Wat wil je van mij’ 19 weken op 1 in Vlaamse Ultratop 30

Celebrities KIJK. Fans filmen stiekem hoe Emma Stone uit de bol gaat op concert van Taylor Swift

Taylor Swift (33) is begonnen aan haar ‘Eras Tour’ in de Verenigde Staten. Niemand minder dan actrice Emma Stone (34) woonde de eerste show in Glendale, Arizona bij. De ‘La La Land’-actrice ging volledig uit de bol op nummers als ‘Love Story’ en ‘We Are Never Ever Getting Back Together’. Emma Stone is al jaren bevriend met de zangeres en blijkt dus ook een grote fan.