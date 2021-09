Nieuw album Kanye West breekt records, maar er is opnieuw controverse

MuziekHet langverwachte nieuwe album ‘Donda’ van Kanye West (44), dat zondag werd gelanceerd, is bij Apple Music direct als hoogste binnenkomer genoteerd. ‘Donda’ bereikte de nummer 1 positie in 152 landen binnen 24 uur. Ook op Spotify is het album het meest gestreamde tot nu toe in 2021. Dat meldt ‘Variety’. Al heeft het goede nieuws ook opnieuw een keerzijde. Zo zou het logo van het nieuwe album gestolen zijn van een modelabel.

De zanger hield drie luistersessies voor de release van zijn nieuwe album: twee in Atlanta en een in Chicago. Tijdens die laatste sessie bracht de zanger de omstreden Marilyn Manson en DaBaby op het podium, iets wat niet door al zijn fans niet werd geapprecieerd. Manson ligt onder vuur vanwege meerdere aanklachten over seksueel misbruik die tegen hem zijn ingediend en DaBaby deed onlangs zeer homofobe uitspraken tijdens een van zijn concerten.

Ye, zoals de zanger tegenwoordig genoemd wil worden, liet zondag nog weten dat de plaat zonder zijn toestemming door platenmaatschappij Universal is uitgebracht. Ook zou Universal het nummer ‘Jail pt 2' met DaBaby zonder zijn medeweten van de plaat hebben gehouden. De platenmaatschappij spreekt dit tegen en noemt Ye’s woorden ‘absurd’. Donda is het tiende studioalbum van West en de opvolger van de gospelplaat ‘Jesus Is King’ uit 2019.

Gestolen logo

Maar naast het goede nieuws voor Kanye West is er ook opnieuw controverse rond het album. Zo zou het logo van het nieuwe album gestolen zijn van een modelabel. Volgens Randy Dawkins, de creatieve directeur van het modelabel Infinity G8ds, zou Kanye West hun logo gestolen hebben voor ‘Donda’. Het logo is te zien op onder andere t-shirts en hoodies, maar komt dus niet uit Kanyes koker.

Het bedrijf wordt gerund wordt door zwarte ondernemers, waardoor Kanyes plagiaat extra hard aankomt. “Het is teleurstellend. We hebben helemaal niets tegen hem en vinden hem zelfs een goede artiest, maar op zakelijk gebied is er wel het een en ander mis,” aldus Dawkins.

Dawkins zegt eind juli benaderd te zijn door Kanyes persoonlijke chefkok Willie Wallace, met wie hij bevriend was, waarna hij de zanger zelf te spreken kreeg. “Hij zei: gast, ik vind je ontwerp helemaal te gek, wanneer kan ik je ontmoeten om hierover te praten? Waarop wij vanuit Miami naar Atlanta reden om met hem te praten. Dat gesprek was prima, we hebben hem uitgelegd wat we doen en dat vond hij cool. Daarna nodigde hij ons uit om met elkaar te gaan eten, wat heel gezellig was. Maar sindsdien hebben we nooit meer wat gehoord, terwijl we niet lang na dat etentje ons logo ineens op zijn merchandise zagen staan.”

Hij vervolgt: “Ik heb de situatie kennelijk verkeerd ingeschat. Als zwarte artiesten moet je elkaar steunen, wat niet gebeurd is. Hij had me ook kunnen helpen om wat zichtbaarheid te creëren, maar zo zit hij dus niet in elkaar. Al met al is het heel jammer om zo behandeld te worden en anderen pronken met jouw werk.”

Kanye verkocht de shirts en hoodies met het ‘gestolen’ logo bij zijn luistersessies in Atlanta vanaf 85 euro. Woordvoerders van de zanger wilden niet reageren.

