Nieuw album (en bijhorende show) van K3 zal ‘Vleugels’ heten

Muziek Lange wachtrijen voor eerste concert van Coldplay in Brussel

Vanavond speelt Coldplay een eerste van vier concerten in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En dat zorgt voor héél erg lange rijen. “We zijn nu ongeveer een uur aan het aanschuiven”, vertelt een van de aanwezige fans. “Ik vind dat niet zo heel erg, want het gaat natuurlijk om een wereldbekende groep. Ik had het dus wel verwacht.”

5 augustus