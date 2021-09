Nieuw album Bart Peeters komt uit het leven gegrepen: “Maar wel gemasterd in de studio van The Beatles”

Bart in zijn badjas aan de keukentafel. De gazet voor hem op tafel, poes Poppy letterlijk ‘op de krant’. “Het lijkt photoshop, maar da’s gewoon een beeld uit mijn dagelijks ochtendritueel”, lacht Bart. “Mijn vrouw Anneke en ik gaan de deur niet uit vooraleer we onze vier kranten - Het Laatste Nieuws zit erbij, uiteraard (knipoogt) - gelezen hebben. En ons Poppy komt dan altijd òp de gazet zitten. Alsof ze zegt van ‘Ge moet dat slecht nieuws niet lezen’. Pablo (19), onze zoon, heeft in de voorbije periode zo eens random een foto van dat dagelijkse tafereel gemaakt...” Et voilà, daar was ‘De kat zat op de krant’. Een familieproject, zo blijkt. Naast vrouw en zoon werden ook dochters Winnie (27) en Nona (29) erbij gesleurd. “Luistersessies houden voor publiek mocht door corona niet, dus heb ik mijn gezin in vertrouwen moeten nemen. En misschien moet ik dat bij de volgende platen ook doen, want dit is wel goed uitgepakt (lachje).”