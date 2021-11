Nieuw album Adele nu al bestverkochte plaat van het jaar

Muziek Bloedner­veu­ze Adele moet optreden herstarten: “Ik doe het in mijn broek van de zenuwen”

Vorige week bracht Adele (33) haar vierde studioalbum ‘30' uit, en naar aanleiding daarvan werd eerder deze maand een special opgenomen in het Palladium in Londen. Daar bracht de zangeres enkele van haar nieuwe nummers. Maar toen ze aan haar hit ‘Easy On Me’ begon, vroeg Adele zelf om even opnieuw te kunnen beginnen. Ze voelde zich naar eigen zeggen “emotioneel” om weer op een podium te staan.

22 november