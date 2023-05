Niet Gustaph, maar Jaouad Alloul zong initieel ‘Because of You’ in: “Maar ik kon niet deelnemen aan Eurosong”

MuziekZaterdag is het zover: dan zal Stef ‘Gustaph’ Caers (42) schitteren in de finale van het Eurovisiesongfestival . Een droom die uitkomt voor de zanger. En dat heeft hij niet alleen te danken aan zijn straffe performance van ‘Because Of You’ tijdens de halve finale, maar ook aan zijn co-schrijver Jaouad Alloul (37), bekend van ‘De Slimste Mens’ en ‘The Voice van Vlaanderen’. Wij spraken Jaouad over de catchy powersong , de nationale samenhorigheid én we blikken vooruit op het moment van de waarheid.

Donderdagavond wist Gustaph te overtuigen met een loepzuiver optreden van ‘Because Of You’. Dat het nummer thuishoort op het Eurovisiesongfestival, is nu wel bewezen. De kijkers stemden de charismatische zanger massaal naar de finale. Tot groot genot van Stef zelf. En ook zijn kompaan Jaouad Alloul, die de catchy en positieve teksten mee heeft geschreven, is helemaal in de wolken. Alloul is tevens geen onbekende. We kennen hem vooral van zijn single ‘Hard To Love’ en theatervoorstellingen ‘De meisje’ en ‘Venus in Libra’. In 2013 waagde hij zijn kans in ‘The Voice Van Vlaanderen’, waar hij belandde in Team Alex. Uiteindelijk schopte hij het tot de halve finale. In 2021 maakte hij zijn opwachting in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Aan de lijst van mijlpalen kan hij nu een nummer op het Eurovisiesongfestival toevoegen.

Jaouad in 'The Voice van Vlaanderen'.

Tijdens de tweede halve finale zag Jaouad ‘Because Of You’ de wereld veroveren. Het is inmiddels één van de geliefde songs bij menig Songfestivalfans. De artiest stond op de eerste rij in Liverpool, om mee te supporteren voor onze Eurovisiesongfestivalhoop Gustaph. “Het was echt fantastisch”, vertelt hij ons, gloeiend van trots. “Je voelde echt de sfeer en de elektriciteit in de zaal. Het feest barstte volledig los op de tonen van ‘Because Of You’. Stef bracht de sterke energie en authentieke boodschap over naar het publiek en iedereen was meteen mee. Hij heeft het geweldig gedaan.”

Vuurwerk

De overwinning is minstens even groot voor Jaouad zelf. Want zonder hem had ‘Because Of You’ nooit bestaan. “Het is grappig want ik heb Stef eigenlijk leren kennen via Instagram. We volgden elkaar op het sociale medium en op een bepaald moment zei ik: “Kom Stef, we moeten eens afspreken.” En dat hebben we dan ook gedaan”, herinnert hij zich. De twee queer artiesten kwamen zes maanden lang samen om intensief te werken aan muziek. Het was hun allereerste collaboratie en zorgde meteen voor vuurwerk. De muzikale chemie van het duo was onmiskenbaar. “We hebben in totaal vijf nummer geschreven, waaronder ‘Because Of You’. Stef had de beat gemaakt en ik pende de tekst neer. Het was een goede wisselwerking. Uiteindelijk brachten we het lied afgelopen zomer op Antwerp Pride en Luxembourg Pride. Daar kwam het idee om mee te doen aan Eurosong.”



Liefdesbrief

Al zou dat niet meteen met Gustaph geweest zijn. “De songs waren initieel met mijn stem opgenomen”, onthult Jaouad. “Maar door mijn drukke agenda kon ik niet meedoen aan het liedjesfestival. Toen VRT interesse toonde in ‘Because Of You’, was de beslissing snel gemaakt om Stef het nummer te geven. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan”, aldus de artiest. Het gelukzalige gevoel heeft dan ook alles te maken met de boodschap die achter het vrolijke en betekenisvolle nummer schuilt. “We waren allebei al jaren aan het wachten om zo'n tekst de wereld in te sturen. Het is echt een liefdesbrief aan iedereen die ons heeft gemaakt tot wie we zijn. Het is een poweranthem, dat alleen maar positiviteit wil brengen. Het gaat over zelfacceptatie. Over jezelf kunnen zijn. Een bedankje aan de ‘gekozen familie’, die je ondersteunt en versterkt in het leven.”

Een sterke boodschap, waar fans zich duidelijk in kunnen vinden. “Ik heb het land nog nooit zo herenigd gezien. Het is al lang geleden dat Brussel, Vlaanderen en Wallonië zich als één verenigd front opstellen. Ik ben zeer gelukkig dat ik dat mee heb kunnen creëren”, aldus Jaouad. Iedereen supportert dan ook mee voor Gustaph. Ons Belgenlandje hoopt natuurlijk dat onze nationale hoop zaterdagavond met de overwinning aan de haal gaat. En volgens de artiest kan dat weleens in de kaarten liggen. “Stef maakt oprecht een zeer grote kans om te winnen. Hij is de underdog en dat kan net in zijn voordeel spelen. De thema’s die hij aankaart zijn zeer herkenbaar en hij spreekt een grote queer-gemeenschap aan. Het helpt ook dat de hele wereld mag stemmen.” Of die prognose klopt, zal zaterdag blijken.

