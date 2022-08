Niet echt hip, tot Geri haar iconische jurkje aantrok: waarom het Spice Girl-sprookje méér was dan een luchtbel

Muziek Reusachti­ge ballonnen en confetti: Coldplay zet het Koning Boudewijn­sta­di­on meteen op stelten

In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is het Coldplay-feestje intussen in volle gang. De band rond Chris Martin ging meteen sterk van start, met kleurrijke, reusachtige ballonnen die voor sfeer zorgden, en een hoop confetti.

5 augustus