Niels Destadsbader verplaatst concertreeks in Ghelamco Arena naar juli 2021

De concertreeks ‘Het Dak Eraf' in de Ghelamco Arena in Gent was vorig jaar razendsnel uitverkocht. Mensen hadden duidelijk zin om weer eens van een concert te genieten. Maar helaas kwam de concertreeks nét iets te snel, corona was nog niet het land uit. Nu is er wel weer perspectief en dus heeft Niels Destadsbader alle concerten verplaatst naar juli 2021. “De adrenaline giert door m’n lijf en mijn hart slaat meteen een pak sneller", klinkt het in een mededeling. “Want eindelijk mag het weer! Eindelijk mogen we weer doen wat we het liefste doen en dat is optreden voor jullie. Het was even zoeken om nieuwe data te vinden, aangezien er ook nog wordt gevoetbald in zo’n stadion. Maar we zijn eruit. De maand juli is nu al mijn favoriete maand van het jaar. Ik kan niet wachten! Hopelijk zijn jullie even enthousiast als ons en beleven we samen weer wat we veel te lang hebben moeten missen.”, aldus Niels.