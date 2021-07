Niels Destadsbader trapt 12-delige concertreeks af: “Je zou eens moeten voelen hoe hard ons hart klopt”

Bakken regen vielen uit de lucht. Tot een kwartiertje voor Niels zijn 1.200 fans mocht verwelkomen in zijn voetbaltempel. "Goeienavoooond Ghelamco!" Het mocht er eindelijk uit. Na twee keer proberen en uitstellen: derde datum goeie datum. "Je zou ons hart eens moeten voelen, hoe hard dat klopt", sprak de aanvoerder zijn team toe. Zelfs de Brabançonne was erbij - lichtjes aangepast met woorden over hoe hij en zijn muzikanten uitkeken naar deze reeks. Volledig in zijn nopjes, scherp na weken zonder pintjes. Nog niet 'Sportpaleisklaar', zoals hij dat noemt, maar wel voldoende om te knallen. "Door de maatregelen is het publiek veel kleiner dan in een Sportpaleis, waar je op een avond voor 18.000 man speelt. Maar hier kan ik de mensen bijna aanraken, zo dicht zitten ze bij het podium. Ik ga dat volle bak uitspelen, van de nood een deugd maken", zei Niels ons vooraf nog. Bij openingsnummer 'Als we samen zijn' ging hij al op ronde, om maar aan te geven hoe hoog de nood was. Omgekeerd hetzelfde, geen enkel zitje bleef bezet. Toeschouwers mochten in hun eigen bubbel hun mondmasker afnemen, rechtstaan en... dansen. Het 1.200-koppige koor keelde mee. Alsof ze anderhalf jaar hadden moeten zwijgen.