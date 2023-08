Niels Destadsbader sluit de zomer af op Buikrock, samen met James Cooke, Aaron Blommaert en Natalia

MUZIEK Hoe een hit over tweede­hands­win­kels wei in vuur en vlam zet: Macklemore brengt feestvreug­de op Pukkelpop

“Het is de vijfde festivalshow in vijf dagen tijd voor ons, maar wij houden er zo hard van. Europese festivals in de zomer zijn het allerleukste!” En die liefde voor rapper Macklemore is wederzijds aan het enthousiaste gebrul van de Pukkelpop-menigte te horen.