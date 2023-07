Niels Destadsbader scoort als eerste Vlaamse artiest ooit nummer 1-hit in Suriname

“Man, man, man. Wie had dat in godsnaam gedacht dat ik ooit een hit zou scoren in Suriname? Ik wist dat het liedje daar populair is en veel wordt meegezongen. Dat op zich vond ik al gek. Maar dat het nu ook op nummer 1 staat is echt niet te geloven. Dit had ik totaal niet verwacht”, aldus Niels Destadsbader.