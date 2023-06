Niels Destadsbader mikt samen met Kenny B op zomerhit: “Net voor onze eerste ontmoeting had Kenny een ongeval”

Muziek K3 voor het eerst na de val van Julia: “Raar dat mensen lachten, het had écht mis kunnen gaan”

“Karen, Kristel en Kathleen evenaren? Dat is nog 17 jaar erbij, ik weet niet of ik dat haal!” K3 viert hun 25-jarig jubileum en hebben een drukke zomer voor de boeg, al had de val die Julia dit weekend op het podium maakte roet in het eten kunnen strooien. Ze vertelt voor het eerst wat er misliep.