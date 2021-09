Niels Destadsbader komt met heel persoonlijk album: “Vijf minuten voor vriendin stierf heeft ze haar nummer nog kunnen horen”

‘Eline’

Hey Eline, ik heb je wel het eerst gezien. En de regel geldt, zo werd mij verteld, dat ik mijn kans verdien. “Hola zeker, wat smijten ze hier nu binnen?! Mijn schoonzus, zo bleek later.” (Lachje) Intussen vijftien jaar geleden en in die tijd is Eline (33) een soort zus voor Niels geworden. “Iemand die een hele grote plaats in mijn hart heeft gekregen.” Een eerbetoon was dus wel geschikt. “Al had ze dat totaal niet verwacht. Dinsdagavond liet ik het haar voor het eerst horen. Ze was zeer gecharmeerd. Het maakte haar wat verlegen”, zegt Niels - hij schreef het samen met de deze week overleden Stefaan Fernande. “Eline is een hele knappe, in élk opzicht. De perfecte vrouw voor mijn broer Kevin, een supergoeie mama voor hun twee kindjes. ‘Hoe hebt gij dat voor elkaar gekregen?’, zeg ik soms al lachend tegen mijn broer.” Kevin (36) zei negen jaar geleden ja tegen zijn Eline, maar zelf denkt Niels er niet aan. “Ik zeg niet nooit, maar ik zou een huwelijk alleen overwegen als het echt een droom zou zijn van m’n vriendin. En voorlopig wordt er niet aan m’n mouw getrokken. (lachje) Ik vind niet dat je per se moet trouwen om te weten dat het de bedoeling is om zo lang mogelijk samen te blijven. Ik zou dan eerder kinderen willen. Wat er ook gebeurt tussen twee mensen, kinderen zijn een eeuwige verbondenheid. Maar ook daar zijn er nog geen plannen voor.”