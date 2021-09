Niels Destadsbader brengt ode aan overleden vriendin met nieuwe single

MuziekMorgen verschijnt het nieuwe album van Niels Destadsbader. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ bracht hij het nummer ‘Sterker’ in primeur, dat gaat over zijn overleden vriendin Caroline. Ze stierf het afgelopen jaar aan pancreaskanker.

In het nieuwe album van Niels Destadsbader zitten er onder meer een ode in aan zijn schoonzus en heel wat dansbare nummers, maar het meest opvallende nummer is toch wel ‘Sterker’. De single gaat over Caroline, een goeie vriendin van Niels. “Zij is tijdens de coronacrisis gestorven aan pancreaskanker. Ik heb haar het liedje nog net laten horen en diezelfde dag hebben we afscheid moeten nemen van haar.” De zanger bracht het nummer in primeur in ‘De Cooke & Verhulst Show’.

Daarnaast sprak Niels ook over zijn transfer naar de VRT. Hij kijkt er naar uit om terug radio te maken en enkele nieuwe programma’s te presenteren. Om te kijken of hij klaar is voor de Vlaamse omroep, hadden Gert en James een quiz voorzien. Luc Appermont stelde vier vragen aan de zanger om te zien hoe goed Niels op de hoogte is over de VRT-programma’s en over het personeelsbeleid van de VRT.

Gert en James haalden ook een grap uit met Niels. Tijdens een concert in de Ghelamco Arena verloor de zanger de controle over zijn microfoon. Dat liep niet goed af voor een meisje uit het publiek. Of dat proberen James en Gert hem toch wijs te maken.

