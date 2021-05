Nicole en Hugo, 50 jaar na de gemiste kans van ‘Goeiemorgen, morgen’: “Nicole zou het niet overleefd hebben”

In ons land behoort ‘Goeiemorgen, Morgen’ van Nicole en Hugo tot het nationale erfgoed, maar in het buitenland zal hun naam niet aan het nummer worden gelinkt, ook niet door Songfestival-adepten. Precies vijftig jaar geleden moest het dynamische duo op het laatste moment verstek laten gaan voor de grote finale in Dublin. Het was nochtans veelbelovend begonnen. “Tot verrassing van velen wonnen we de nationale preselectie, voor de gedoodverfde favoriet ‘Dag vreemde man’ van Ann Christy en ‘Verloren hart, verloren droom’ van Johnny White”, blikt Hugo terug in Story. “We waren in de wolken! Naast een sterk nummer hadden we ook veel aandacht besteed aan onze act. Met ons dansje waren we zelfs pioniers, want tot dan was het Songfestival een vrij statische bedoening. Ik ben er zeker van dat we in Dublin een goed resultaat geboekt zouden hebben met ‘Goeiemorgen, morgen’.”