Nicolas Caeyers raakte verwikkeld in drama met Selena Gomez: “Ze liep al huilend van het podium”

De Tiktokker Nicolas Caeyers vertelde het dramatische verhaal gisterenavond in ‘Het Rad’. In 2018 was hij creative director op een show van dj Snake op het Amerikaans festival Coachella. Als verrassingsact kwamen Selena Gomez en Cardi B ‘Taki Taki’ zingen. Dj Snake heeft ook een heel bekend nummer met Justin Bieber, ‘Let Me Love You’. Dat is een single die oorspronkelijk werd geschreven voor Selena Gomez, de ex van Bieber, maar ze gaf het nummer aan haar toenmalige vriendje. “Selena stond klaar op het podium om ‘Taki Taki’ te zingen, maar plots klonk ‘Let Me Love You’ door de boxen”, vertelt Nicolas over het optreden. “Selena vond het een steek in haar hart en ze is beginnen huilen en weggelopen. De security is uiteindelijk achter haar na gegaan en heeft op haar ingepraat, waardoor ze tien minuten later toch nog ‘Taki Taki’ heeft gezongen.”