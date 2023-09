Nickelback openhartig in nieuwe documentaire over carrière als meest gehate band ter wereld: “Het was verschrikkelijk”

muziekDit weekend ging de openhartige documentaire van de Canadese band Nickelback op het Toronto Film Festival in première. Volgens ‘The New York Post’ verklappen de bandleden in de docu hoe ze omgingen met de spot die bijna twee jaar lang met hen gedreven werd.

‘Hate to Love: Nickelback’ is de nieuwe documentaire die de gelijknamige Canadese band heeft uitgebracht. Ze zijn heel oprecht en laten geen enkel zwaar onderwerp liggen. Gitarist Ryan Peake (50) blikt terug op een toch wel heftige tijd: “Niemand pakt een gitaar op met de bedoeling ‘s werelds meest gehate band te worden. Het is moeilijk te verteren.” Nickelback had in 2008 namelijk toestemming gegeven om hun liedje ‘Rockstar’ te gebruiken in een reclamespot. Daarin overdreef de meubelhandelaar, van wie het spotje uitging, met de grootte van hun zetels. Critici vonden dat Nickelback met deze zet hun ziel aan de duivel had verkocht, omdat het geld boven geloofwaardigheid stelde. Zo ging de band de geschiedenis in als meest gehate band ter wereld.

In de documentaire is te zien hoe de band in het begin een groot succes kende, maar ook enkele emotionele momenten tijdens hun carrière. Onder meer het vertrek van ex-drummer Ryan Vikedal in 2005 komt aan bod, maar ook de bijna fatale hartaanval van basgitarist Mike Kroeger, broer van frontman Chad Kroeger.

Nickelback-nummers voor Nickelback-fans

Mike Kroeger beweert dat de negatieve commentaar tegen Nickelback “echt niet normaal was in het begin” en dat hij zag wat voor tol het eiste op de mentale gezondheid van zijn broer. “Chad was eens een keer zo kwaad dat hij ontplofte in de kleedkamer”, zegt Mike. “Puur door alle mensen die “fuck you” riepen wanneer ze hem passeerden.” Ondertussen kan Chad zich er bij neerleggen: “Ik speel Nickelback-nummers voor Nickelback-fans. Ik hoef niemand voor me te winnen”, concludeerde de frontman.

