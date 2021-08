Nickelback komt na vier jaar met een nieuw album

TV Jurylid in Nederland­se De Slimste Mens fileert K3: "Dit is verschrik­ke­lijk, ook voor kinderzie­len"

27 juli De Nederlandse editie van ‘De Slimste Mens’ is volop bezig en kende vanavond in de Collectieve Geheugenronde een vraag over K3. “Verschrikkelijk”, schamperde het enige jurylid, historicus Maarten van Rossem (77). “De schimmel op het brein die later tot allerlei andere verschrikkelijke processen leidt”, aldus de voormalige hoogleraar.