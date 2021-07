Nick uit ‘Big Brother’ wil hitlijsten beklimmen als Ronnie Retro: “Ooit wil ik samenwerken met Willy Sommers en Bart Peeters”

Nick is geen onbekende in muzikale middens. Hij maakte jarenlang deel uit van dj-duo Lowriderz, waarmee hij heel wat festivalpodia in binnen - en buitenland aandeed. Toen aan die samenwerking een einde kwam, zag Ronny Retro het levenslicht. “Eind 2019 organiseerde ik een verkleedfeestje, en de dj zei op het laatste moment af. Ik besliste om zelf achter de draaitafels te kruipen, maar ik moest dat uiteraard ‘in character’ doen. En zo kwam Ronny Retro tot stand: een persiflage van een ietwat stereotiepe, Antwerpse trouwfeest-dj die zich heeft omgeschoold tot festival-dj. Daarnaast is hij een fervent voetbalsupporter en heeft hij een veel te hoge eigendunk”, lacht Nick.

“Ik zag Ronny Retro aanvankelijk als een eenmalig iets, maar mijn manager Marijn Venmans - die ook Sunrise Festival organiseert - vond dat ik hiermee moest doorgaan. Meer zelfs: als ik dat deed, zette hij me op de affiche van z’n festival. Dat was mijn allereerste echte boeking als Ronny Retro, en ik mag zeggen dat het een succes was. Er kon geen volk meer bij aan het podium. Toen wist ik dat Marijn gelijk had. (lacht)”

‘Big Brother’-effect

Eerder lanceerde Nick/Ronny al een eerste nummer. Dat werd het toepasselijk getitelde ‘Ronny!’, waarmee hij z’n typetje voorstelde. “Er was al een kleine hype, maar sinds mijn deelname aan ‘Big Brother’ is de interesse enorm toegenomen”, legt Nick uit. “Mijn nummer ‘Ronny!’ werd zestigduizend keer beluisterd voor ik het huis inging. Toen ik er bijna drie maanden later uitkwam, stond de teller op 250.000. Ik had verwacht dat er met ‘Zuipte Wa Teveel’ - mijn hardstylecover van ‘Zeil je voor het eerst’ van Bart Kaëll - iets gelijkaardigs zou gebeuren. Niet dus. Ik heb het ‘Big Brother’-effect precies toch wat onderschat”, vertelt Nick. “Toen ik het telefoontje kreeg dat ik in de Vlaamse Ultratop stond, dacht ik eerst dat het een grap was. Ik bedoel maar: Ronny Retro tussen al die grote, Belgische artiesten...”

Voor wie nog twijfelde: Ronny Retro mag dan wel een uit de hand gelopen grap zijn, de muziek van Nicks alter ego is dat niet. Net zomin als z’n voorliefde voor Belgische artiesten. “Ik ben zot van mensen zoals Willy Sommers en Bart Peeters. Ik zou dolgraag met hen samenwerken, want dat zijn echte vakmensen. Hoe zij hun publiek meekrijgen: ongelofelijk. Of Tom Waes. Als die ooit nog eens iets à la ‘Dos Cervezas’ wil doen, mag hij me altijd bellen. Voor mij is Tom de ultieme BV. Alles wat hij doet, werkt.”

Positief blijven

Wie Ronny Retro aan het werk wil zien, zal echter nog wat geduld moeten oefenen. “Normaal zou ik op 30 juli optreden in Nederland, maar door de strengere coronamaatregelen zijn festivals daar momenteel gecanceld. Hopelijk loopt het in België niet zo’n vaart en kan ik hier wel shows spelen, want anders steven ik af op een financieel rampjaar. Ik had een vaste job als chauffeur, maar die heb ik - door mijn deelname aan ‘Big Brother’ en vanwege tijdsgebrek - moeten opzeggen.”

Enkele maanden na z’n ‘Big Brother’-avontuur was er ook nog de relatiebreuk met Sandhya. Sindsdien is Nick single. “Dat alles heeft wel z’n weerslag gehad op wat er zich in’t kopke afspeelde. Maar ik ben een optimist: al die ellendige momenten gaan voorbij, en dan gaat ook Ronny Retro weer knallen!”

