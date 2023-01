Nick Cave reageert op song geschreven door tekstrobot: “Dit lied is bullshit”

ChatGPT kan de opdracht krijgen om de stijl van specifieke personen na te bootsen. Een fan van Nick Cave had de tekstrobot gevraagd om een lied “in de stijl van Nick Cave”. Het resultaat is een song die bulkt van duistere, Bijbelse beeldspraak, met het refrein: “I am the sinner, I am the saint/ I am the darkness, I am the light/ I am the hunter, I am the prey/ I am the devil, I am the savior.”