Nick Carter brengt nummer uit voor zijn overleden broer Aaron: “Het doet pijn om van je te houden”

Rockgroep CPeX geeft er na dertig jaar voor een laatste keer een lap op : “Tot nooit meer!”

Met 10 afscheidsconcerten in de Roma neemt CPeX voorgoed afscheid van hun fans. 30 jaar lang betoverden ze Vlaanderen met hun legendarische rocksongs. Ook de machopraat over vrouwen die vaak in hun liedjes verwerkt zitten, kunnen zowel man als vrouw bekoren. “Er zijn in deze wereld veel onvriendelijke vrouwen, dus het zou maar respectloos zijn die te negeren”, besluit frontman Clement Peerens.

8 januari