‘Never Gonna Give You Up’ van Rick Astley passeert miljard views op YouTube

Muziek Miljonair op zijn 22e, maar toen verdween hij plots van het toneel: hoe gaat het nu met Rick Astley van ‘Never Gonna Give You Up’?

15 juli Als je het nummer nu beluistert, is het maar een foute boel. Maar toen ‘Never Gonna Give You Up’ in 1987 op de wereld werd losgelaten, was het een echte monsterhit. Zanger Rick Astley (54) stond op één in de hitlijsten van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en nog 24 andere landen - waaronder ook België. Toch verdween Astley een paar jaar later abrupt van het toneel na een zenuwinzinking, en tot een echte comeback is het nooit gekomen. Wat niet wegneemt dat hij het geld nog steeds binnenrijft, met dank aan internetmeme’s en computerspel Fornite.