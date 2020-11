Netsky lanceert nieuwe plaat na mentale klap en time-out : “Na twaalf jaar werken eindelijk tijd genomen om op vakantie te gaan”

Muziek Milow stelt nieuwe plaat uit: “Niet motiverend om nu een heel album uit te brengen”

31 oktober Zijn vorige album, ‘Lean Into Me’, dateert nog maar van vorig jaar, maar toch is de nieuwe plaat van Milow min of meer af. “Op een paar songs na ben ik rond”, vertelt Jonathan Vandenbroeck (39) - Milows echte naam - in de Nederlandse pers. Toch zullen zijn fans nog even moeten wachten op het resultaat. “Het is nu niet supermotiverend om een heel album uit te brengen.”