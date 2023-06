Nelly Furtado komt na zes jaar met nieuwe single

In een interview met ‘Variety’ deelt de zangeres niet wanneer haar nieuwe album uitkomt, maar het is te hopen dat het beter scoort dan ‘The ride’. Haar vorige plaat was namelijk geen groot succes in de hitlijsten. Furtado scoorde tussen 2000 en 2006 haar grootste hits. Nummers als I’m like A bird, Say it right, Força, Powerless (Say what you want), Promiscuous en All good things (come to an end) stonden hoog in de charts.