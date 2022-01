Neil Young zet door met dreigement en haalt muziek van Spotify

De muziek van Neil Young is niet langer beschikbaar op Spotify. De singer-songwriter had daar eerder deze week mee gedreigd, omdat de streamingdienst ook de podcast van Joe Rogan onder zijn dak heeft, en die verspreidt volgens Young onjuiste informatie over vaccins. Dat bericht de Wall Street Journal woensdag.

Young deelde dinsdag op zijn website een brief die was gericht aan zijn manager en platenlabel Warner Music Group, waarin hij eiste dat Spotify niet langer mag beschikken over zijn muziek. De brief werd later verwijderd.

Woensdag bedankte de zanger zijn platenlabel “voor de steun in zijn beslissing om al zijn muziek van Spotify te verwijderen” en hij moedigde andere muzikanten aan om hetzelfde te doen. “Spotify is de thuisbasis geworden voor levensbedreigende Covid-misinformatie,” zei hij op zijn website. “Leugens worden verkocht voor geld.”

De rockmuzikant houdt dus vast aan zijn verzet tegen de podcast van Rogan, momenteel de best beluisterde podcast ter wereld. Rogan ligt al langer onder vuur om het verspreiden van onjuiste informatie. Zo promootte hij de behandeling van Covid-19 met een middel dat wordt gebruikt voor de ontworming van paarden, en had hij recent nog een omstreden arts te gast die samenzweringstheorieën over de pandemie verspreidt en onder andere beweert dat de maatschappelijke leiders het volk hebben “gehypnotiseerd”.

Naar aanleiding van die uitzending stuurden 270 artsen en wetenschappers eerder deze maand een open brief naar Spotify, waarin ze hun bezorgdheden uiten over de “onjuiste beweringen” die in The Joe Rogan Experience worden gemaakt. Volgens de ondergetekenden zijn die beweringen schadelijk voor de maatschappij en ze roepen Spotify op om een “duidelijk en openbaar beleid uit te werken voor het modereren van desinformatie op het platform”.

Spotify bevestigt dat de muziek van Young verwijderd is. “We hebben een uitgebreid contentbeleid en we hebben sinds het begin van de pandemie meer dan 20.000 podcastafleveringen verwijderd die verband houden met Covid-19. We betreuren de beslissing van Neil om zijn muziek van Spotify te verwijderen, maar hopen hem snel weer te kunnen verwelkomen”, aldus het bedrijf in een verklaring aan Reuters.

LEES OOK: