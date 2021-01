Negen Belgen geselecteerd voor showcasefestival Eurosonic Noorderslag

Er staan negen Belgische artiesten op de affiche: Chibi Ichigo, David Numwami, High Hi, Lous and The Yakuza, Meskerem Mees, Noémie Wolfs, Slow Crush, Under The Reefs Orchestra en Yellowstraps. Hun livesessies werden al eerder opgenomen, in samenwerking met ESNS, Botanique en Het Depot, onder de gemeenschappelijke noemer ‘Belgium Booms’.