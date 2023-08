Nederlandse zanger Duncan Laurence haalt kaap van 1 miljard streams

INTERVIEW. Songfesti­val­win­na­res Ruslana, recht van het front naar ‘Tien om te zien’: “Ik wil de wereld tonen dat we nooit zullen opgeven”

Maandag stond ze nog in Oekraïens oorlogsgebied, dinsdag stal ze de show op het podium van ‘Tien om te zien’. Maar vergis u niet, Ruslana (50) — ze won het Eurovisiesongfestival in 2004 met ‘Wild Dances’ — spreekt zo scherp als ze zingt. En of ze een statement wilde neerzetten. “Hoe mijn leven in oorlog eruitziet? Ik slaap nog zo’n drie uur per nacht. Meer lukt me niet meer.”