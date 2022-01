Nederlandse radiozenders draaien Marco Borsato en Ali B voorlopig niet meer, Joe en Qmusic volgen hun voorbeeld

In Nederland gaat het onder meer om de radiozenders NPO Radio 1 en NPO Radio 2. Bij de zenders FunX en NPO3FM was de muziek van Marco Borsato en Ali B sowieso niet te horen. “Gezien de schokkende verhalen in ‘BOOS’ en de verontwaardiging van het publiek hierover, is besloten de muziek van deze artiesten voorlopig niet te draaien”, aldus een NPO-woordvoerder in een reactie aan NU.nl. Bij de Nederlandse radiozender Qmusic denken ze er momenteel net zo over. “Het moet ontzettend pijnlijk zijn voor de dappere slachtoffers om op dit moment muziek te horen van Marco Borsato en Ali B. Daarom draaien wij hun muziek op dit moment uiteraard niet.” De beslissing komt er nadat verschillende vrouwen hun verhaal over vermeend misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag deelden in een uitzending van ‘BOOS’.

De radiozenders van DPG Media, waaronder Joe en Qmusic, volgen dit voorbeeld. “We begrijpen dat de recente berichtgeving rond Marco Borsato heel wat ophef veroorzaakt en ook sterk leeft bij onze luisteraars in Vlaanderen”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. “Het is aan het gerecht in Nederland om zich te buigen over de schuldvraag. Om de sereniteit in dit complexe dossier op te zoeken, hebben de radiozenders van DPG Media beslist om de muziek van Marco Borsato voorlopig niet meer te draaien.” VRT laat weten dat ze Marco Borsato momenteel niet van hun playlist halen. “Maar we gaan wel context geven bij de actualiteit wanneer we zijn nummers draaien”, laat een woordvoerder aan ons weten. “Toen er in het verleden heisa was rond Michael Jackson hebben we deze methode al eens gehanteerd en dat gaan we nu opnieuw doen.”