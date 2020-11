Nederlandse Miss Montreal heeft dikke hit met ‘Door De Wind’-cover: zo mooi dat Ingeborg en Stef Bos er 31 jaar later van moeten huilen

Muziek Y.M.C.A. opnieuw een hit na ongemakke­lij­ke dansjes van Trump, Village People niet blij

4 november Een onverwachte comeback van de Amerikaanse discogroep Village People. Door niemand minder dan Donald Trump is de ongenaakbare discoklassieker ‘Y.M.C.A.’ na ruim 40 jaar terug in de hitlijsten. Zanger Victor Willis is blij, maar niet zozeer met de aanleiding. “We hebben Trump gevraagd of hij wil stoppen met het gebruiken van onze muziek.”