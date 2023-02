Nederlandse Krezip-drummer vervangt tijdelijk U2-drummer Larry Mullen Jr.

Muziek Miley Cyrus’ hit ‘Flowers’ doet bloemenver­koop stijgen met 52% in Groot-Brittannië

“I can buy myself flowers”, zingt Miley Cyrus (30) vol overtuiging. Vele Britten namen de tekst van haar hit ‘Flowers’ letterlijk en gooiden spontaan een bosje bloemen in hun winkelkar. Niet alleen de hitlijsten, maar dus ook de supermarkt wordt gedomineerd door de zangeres.

31 januari