Nederlandse inzending voor songfestival past toonhoogte aan na kritiek: “Nu is het zingen in plaats van schreeuwen”

Metejoor krijgt eigen docu op Streamz

Het boerenjaar van Joris ‘Metejoor’ Van Rossem blijft duren. Nadat hij in februari triomfeerde op de Mia’s en niet veel later z’n Sportpaleisconcerten aankondigde, komt daar - in de vorm van een eigen docureeks - een nieuwe mijlpaal bij. De vierdelige Streamz-serie ‘Met de Joris’ toont de weg die de voormalige leerkracht aflegde als artiest, en is vanaf 27 mei exclusief te zien op de streamingdienst.