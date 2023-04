Nederlandse inzending voor Songfestival gaat de mist in tijdens livedebuut: “Jammer dat het niet goed was”

MuziekHet livedebuut van ‘Burning Daylight’ , het nummer van de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival, is uitgedraaid op een flop. Mia Nicolai en Dion Cooper zongen de song tijdens een Songfestivalfeestje in Madrid, maar het gehoopte resultaat bleef uit. Naar eigen zeggen hadden ze tijdens hun performance last van technische problemen. “De techniek was gewoon niet goed.”

Mia Nicolai en Dion Cooper hadden er lang naar uitgekeken en afgelopen weekend was het zover: hun eerste liveoptreden met ‘Burning Daylight’. In Sala La Riviera, een concertzaal in Madrid, kwam het tweetal samen met een aantal andere kandidaten tijdens een soort van pre-party. Na een reeks interviews mochten de artiesten zaterdag hun nummers brengen, in het geval van Mia en Dion, de Nederlandse inzending voor het Songfestival, verliep dat niet al te vlot. Beide zangers waren niet toonvast waardoor het niet bepaald toonvast klonk.

KIJK. Mia Nicolai en Dion Cooper brengen ‘‘Burning Daylight’ tijdens Eurovision PreParty.

Technische problemen

De performance van Mia en Dion was wel niet de enige die een tikkeltje ondermaats was. Ook andere kandidaten deden het zaterdagavond niet zo goed. Meerdere artiesten hadden namelijk last van technische problemen. “Waarschijnlijk lag het aan de in-ears (de oordopjes, red.), waardoor ze geen goed geluid kregen”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse omroep AvroTros in een reactie aan het ‘AD’. “De techniek was gewoon niet goed en dan wordt het heel lastig. Meerdere landen hadden daar last van, maar we hebben en houden alle vertrouwen in Mia en Dion. we hebben ze vaak samen horen zingen en weten hoe goed ze zijn.”

Het duo zelf betreurt hun livedebuut, maar heeft wel genoten van hun eerste kennismaking met het Songfestival. “We vonden het leuk om andere kandidaten te ontmoeten, interviews te doen met de Spaanse pers en we hebben genoten van de energie van het publiek. Helaas was het qua techniek een heel lastig optredenn wat heeft geresulteerd in een uitvoering die niet goed ging. Dat is jammer.” Mia en Dion krijgen komende zaterdag wel al een tweede kans, dan staan ze in Afas Live bij Eurovision in Concert, een vergelijkbaar evenement.

