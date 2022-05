Nederlandse Anna (7) zingt voor overleden vader en wordt verrast door K3: “Zou alles ruilen voor nog één seconde met jou”

Amerikaan­se countryzan­ge­res Naomi Judd (76) overleden

De Amerikaanse countryzangeres Naomi Judd is op 76-jarige leeftijd overleden. Haar dochters, zangeres Wynonna en actrice Ashley, maakten haar overlijden zaterdag bekend middels een verklaring. "Vandaag hebben we een tragedie meegemaakt. We hebben onze prachtige moeder verloren als gevolg van mentale gezondheidsproblemen", schrijven de twee.

1 mei