Nazareth-zanger Dan McCafferty op 76-jarige leeftijd overleden

Muziek Taylor Swift kondigt het eerste deel van haar tournee aan: “Ik kan niet wachten om jullie gezichten te zien”

Fans van Taylor Swift hebben er lang op moeten wachten, maar ondertussen is het zover. Op dinsdag kondigde de zangeres het eerste deel van haar tournee aan. Voorlopig staan er wel enkel concerten in de VS op de planning. Al is de Amerikaanse wel van plan om nog data in andere landen aan te kondigen.

1 november