Natte Visstick, dj Pombak en Vieze Asbak draaien opvallend dancegenre op Tomorrowland: wat is memetechno?

MuziekGladde Paling, Vieze Asbak en Natte Visstick. Het lijkt wel een klachtenbrief aan een restaurant, maar het is de line-up van het Rise-podium tijdens het tweede weekend van Tomorrowland . Ze zijn grote namen binnen de memetechno, het genre binnen de dance dat vooral dankzij TikTok de jeugd in haar ban heeft. “Dansen én lachen, dat is de kracht van memetechno.”

Bekende reclameslogans, grappige quotes uit memes of viral video’s bovenop knallende beats van tussen de 140 en 160 BPM (beats per minute): filmpjes met ‘memetechno’ overspoelen TikTok en vinden een heuse fanbase onder de tieners. Het geheim achter de muziekstijl? Een flinke dosis humor.

KIJK. DJ Pombak speelde vrijdag op Tomorrowland

Het genre vindt zijn oorsprong in Nederland, waar grappige namen als Natte Visstick, Gladde Paling en Vieze Asbak - beschouwd als de grondleggers van memetechno - het genre naar ongekende populariteit katapulteerden dankzij nummers als ‘Visstick Gooi die K*nker Kick’. Dat nummer schopte het tot de ‘Spotify Viral 50' in België en ruim 7 miljoen luisteraars heeft bereikt. “Het soort techno dat zichzelf niet al te serieus neemt, maar waar je wel lekker op kunt losgaan.” Volgens de dj’s is de hype te wijten aan de hoge nood aan “onnozel kunnen doen.” “Dit is het soort techno dat zichzelf niet al te serieus neemt, maar waar je wel lekker op kunt losgaan”, zei Dikke Baap al in een eerder interview met deze krant. Gladde Paling vulde aan: “Na corona was er nood aan elektronische muziek met herkenbare humor waarop iedereen gewoon onnozel kon doen.”

KIJK. Zo klinkt de hit ‘Gooi Die Kanker Kick’ van Natte Visstick

Ondertussen komt deze vorm van dance ook overgewaaid naar onze contreien. Tussen het Nederlandse meme-geweld op de Rise-stage van Tomorrowland staat de Belgische dj Pombak, of in het echte leven Milan Claeys. Amper 18 en pas afgestudeerd van de middelbare school, staat hij nu voor de allereerste keer op het Tomorrowlandpodium. Een ervaring die hij zelfs een jaar geleden nooit had durven dromen. Claeys scoorde in augustus 2022 een internethit met zijn memetechno-remix van Dovy Keukens. “Het is dus zot dat ik nu amper een jaar later hier op Tomorrowland mag draaien.”

Volledig scherm DJ Pombak op Tomorrowland © Photo News

Milan wil eerst wel iets rechtzetten: “Wat ik draai is eerder ‘memehardcore’ en geen memetechno. Ik ben altijd fan geweest van hardcore en ben er een dik jaar geleden met muziekproductie gestart.” Iedereen wist wie Pombak was toen hij zijn oorwurm met de slogan van Dovy Keukens op het internet losliet. Op Spotify werd Dovy Keukens Hardcore Remix intussen 1,2 miljoen keer beluisterd. “Door het succes werd ik steeds meer gevraagd voor optredens en pikte ook de media me op.”

Hoe verklaart Milan de hype van de memetechno/memehardcore? “Alles gaat vliegensvlug voor onze generatie door het internet en sociale media. Memetechno speelt daar helemaal op in met zijn energie. Het moet ook allemaal niet te serieus zijn: onnozel kunnen dansen én tegelijk lachen, dat is de kracht van memetechno.” Of Donald Muyle er ook mee kan lachen, weet Milan niet. “Nee, wij vragen geen goedkeuringen om die jingles te gebruiken. Het is uploaden op Spotify en hopen dat niemand er een probleem van maakt.” En wat mat de bizarre doch hilarische namen van de meme-dj’s? “Het is komisch, meer moet je er niet achter zoeken. Ik gebruikte ‘pombak’ ook als username tijdens het gamen, dus koos het ook als artiestennaam.”

KIJK. Zo klinkt de ‘Dovy Keukens Hardcore Remix’ van dj Pombak

Of het Tomorrowland-publiek de vooral Nederlandstalige memehardcore van Milan kan smaken is nog maar de vraag. “Ik ben er mij van bewust dat het publiek van Tomorrowland vooral internationaal is, maar het gaat natuurlijk vooral om de sfeer.” En die sfeer maakt hij vanavond met zijn allernieuwste single, die hij debuteert op de Rise-stage: “Het is een hardcoreversie van de jingle van de Leo-koek.” Of hoe iedereen danst als je ‘pombak’ roept!

