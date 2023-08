“Natalia was écht een verrassing”: Niels Destadsbader sluit de zomer af op Buikrock, samen met bekende vrienden

MuziekEchte vrienden komen langs achter. En al zeker in zijn Deerlijk. Niels Destadsbader sloot op Buikrock de festivalzomer af en verraste met opmerkelijke vrienden, maar werd vervolgens zélf verrast toen tijdens het gastoptreden van James Cooke plots ook Natalia vanuit een achterhoek het podium opstormde. “Ik voelde iets tegen me aanschuren en dacht dat het James was; Natalia was écht verrassend.”

“Jij bracht liefde in het huis waar ik woon.” Zo klonk het in ‘Hey Pa’ en zo voelde het ook in zijn Deerlijk. Niels Destadsbader kwam thuis dit weekend. Op zijn Buikrock. Met friends. En met veel liefde. Aaron Blommaert kwam binnenwaaien met de begingeneriek van ‘Familie’ en mocht daarna uitpakken met ‘Zonde’. Rik Verheye kreeg een DJ-set en waagde zich aan ‘Con te partiro’ van Andrea Bocelli. Misschien wel de meest verrassende en minst verwachte gast. “Ik ben met Rik op reis geweest,” klonk het dampend na afloop. “En het ging allemaal snel, maar plots stond hij daar als DJ in een Spaans café. Een paar pintjes later was het geregeld dat hij hier vandaag op Buikrock zou staan.”

KIJK. Rik Verheye waagt zich aan ‘Con te partiró’

Thuiskomen

Zijn Buikrock. Niels kreeg er zaterdagnacht het mooiste plekje op de affiche. En kwam met mooi volk. ‘Kenny B’ bracht ‘Parijs’ en samen met de gastheer ‘Liefs Voor Later’. James Cooke kwam met ‘Het is een nacht’. En met een verrassing. Voorgenoemde heren stonden allen bij aanvang op de setlist, maar na haar set, besloot ook Natalia even mee te feesten. Niels in sandwich. Omarmd door Natalia en James. Zichtbaar genot. Bij hem en het publiek. “Dat was echt niet afgesproken,” klonk het achteraf. “Maar hoe geweldig was dat. En dan nog hier in Deerlijk. Buikrock is thuiskomen voor mij.”

Die ‘thuis’ werd zaterdag ook heel even hartverwarmend koud, toen in schril contrast plots ‘Speeltijd’ weerklonk. Een eerbetoon aan Robbie, zijn boezemvriend die in 2012 na een verkeersongeluk het leven liet. De song weerklonk reeds overal, maar raakte er zaterdag volle grond. Buikrock in het hart geraakt.”

Dat Buikrock telde gisteren 4.000 aanwezigen. Met mama Catherine en papa Kees in de VIP. Maar vooral veel gezelligheid. Een gevoel dat doorstraalde achter het podium waar Niels nagenoot met zijn zevenkoppige band en graag even in de toekomst keek. “Er volgen nog wel wat shows,” klonk het. “Maar volgend jaar’ ben ik ook te zien in ‘’K Vraag het aan’ en werk ik aan een project voor ‘VRT 1’ waar ik helaas nog niets kan over zeggen.” Dat project zal in 2024 een grote show blijken te zijn. Dat was het zaterdag ook in Deerlijk.

Volledig scherm Niels Destadsbader sluit de zomer af op Buikrock © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm Niels Destadsbader sluit de zomer af op Buikrock © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm Niels Destadsbader sluit de zomer af op Buikrock © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm Niels Destadsbader sluit de zomer af op Buikrock © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm Niels Destadsbader sluit de zomer af op Buikrock © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm Niels Destadsbader sluit de zomer af op Buikrock © Joel Hoylaerts / Photo News