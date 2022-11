Natalia viert 20-jarige carrière met jubileumconcert en gloednieuwe plaat: “Het is de bedoeling om daarna nóg door te gaan”

Muziek2023 wordt hét jaar van Natalia (41). Ze is verloofd met haar grote liefde Frederik (41) én ze pakt uit met groot muzikaal nieuws: ze viert twintig jaar op de planken met een jubileumconcert op 18 november 2023 in de Lotto Arena in Antwerpen. “Én er verschijnt in het voorjaar ook een volledig nieuwe plaat”, klinkt het.

De Kempense ‘Risin’’-zangeres plant een muzikale comeback. In 2023 zal ze zich weer volledig richten op muziek. En dat is een understatement. Op de planning staat momenteel een volledig nieuwe plaat met bijhorende theatertour, mét als kers op de taart een groot jubileumconcert in de Lotto Arena op zaterdag 18 november 2023. “Met de show vieren we mijn 20-jarige carrière. Ik kijk er ontzettend hard naar uit”, aldus een enthousiaste Natalia. “Daarna stop ik", grapt ze. “Nee nee, het is de bedoeling om daarna nog door te gaan. Dit is mijn leven, mijn passie en mijn job. Ik blijf zeker muziek maken.” De carrière van de zangeres stond even on hold, onder meer door de coronacrisis. “Het was oorspronkelijk de bedoeling om in 2020 een nieuw album uit te brengen, maar dat is om de bekende redenen niet doorgegaan. Nu is het dan eindelijk zover!”

In 2002 maakte Vlaanderen voor het eerst kennis met Natalia dankzij ‘Idool’, vandaag is ze een van onze grootste sterren. Met hits als ‘I’ve Only Begun To Fight’, ‘I Want You Back’ en ‘Higher Than The Sun’, heeft ze haar strepen meer dan verdiend. Ze heeft tot hiertoe acht eigen albums op haar palmares staan, maar de laatste - ‘The Sound of Me’- dateert al van 2017. Daar komt binnenkort dus verandering in. “Het album zal wat autobiografisch zijn, maar niemand zit te wachten op mijn volledige levensverhaal. Dat gaat het ook niet zijn, maar mensen zullen zich wel kunnen herkennen in de nummers", legt ze uit. “Leuk om er wel een persoonlijke touch aan te geven.”

(Lees meer onder de Instagrampost)

View this post on Instagram A post shared by Natalia Druyts (@nataliamusic) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verloving

Op privégebied gaat het de zangeres ook voor de wind. In maart 2020 kreeg ze dochter Bobbi-Loua en in december 2021 verwelkomde ze haar tweede kindje, zoon Apollo. Op Instagram liet ze haar volgers onlangs weten dat de vader van haar kinderen haar, na een relatie van vier jaar, ten huwelijk heeft gevraagd. “Een onvergetelijke vraag op een onvergetelijk moment op een onvergetelijke plaats. And I said ‘YES’!” Op de achtergrond krijgen de fans alvast een korte preview te horen van een van de nieuwe nummers. “Dat is het lied ‘When You Came By’. Ik vond het heel passend het erbij te plaatsen. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling", lacht ze.

Of de trouw ook in het drukke schema van 2023 past? “We moeten er nog goed over nadenken hoe we het juist gaan aanpakken. We zijn er nog niet over uit", biecht Natalia op. “Het was ook een verrassing. We hebben nu twee kindjes samen, dus het was ergens wel een logische stap. Maar momenteel is het nog niet meteen aan de orde. We zullen wel zien hoe alles loopt.”

De ticketverkoop voor het concert in de Lotto Arena gaat van start op dinsdag 6 december om 10u via lotto-arena.be.

KIJK. Natalia weer op het podium na zwangerschapsverlof.

Lees ook: