Natalia staat terug op het podium: “Na zes maanden is de tijd van borstvoeding voorbij”

MuziekZangeres Natalia (41) verruilt haar surfboard weer voor een micro en de witte stranden voor volle pleinen. Na twee zwangerschappen en vakantie op Barbados opende ze donderdagavond haar festivalzomer in Gent. De mama is weer artieste. “Ik heb bewust m’n tijd genomen, met twee koters in de pampers was het een heel vermoeiende periode.”

Het stof van haar entertainmentskills blazen, deed ze op haar geliefde Barbados. Mama overdag, ’s avonds de ster in plaatselijke clubs met de nodige filmpjes op Instagram. Donderdagavond was ze terug in ons land. In Gent en geruggesteund door de ‘De Koninklijke muziekkapel van de Gidsen’. Klaar voor een drukke zomer. “Dat werd inderdaad tijd,” klinkt het onderweg naar concertzaal ‘Capitole’. “Ik heb bewust mijn tijd genomen. Ik heb veel plezier gehad de voorbije maanden en genoten van mijn gezin. Dat was erg motiverend. Maar je verlangt ergens toch altijd naar datgene wat je het liefste doet.”

Verrassend en anders

Wat ze het liefste doet is dus optreden. Donderdag stond Natalia in Gent en deze zomer siert haar naam de affiches van talrijke stadsfestivals. Na Buikrock en de Bollekesfeesten vorig jaar, wacht haar nu een volle agenda. “Stress heb ik niet echt, maar ik moet er wel weer terug inkomen. De show is gebouwd rond mijn hits. Maar we hebben wel wat nieuwe dingen toegevoegd. Het wordt heel verrassend, iets anders.”

Volledig scherm Natalia donderdagavond in de Capitole in Gent. © Photo News

En dat mama weer écht artieste wordt, is ook slecht nieuws voor Apollo. “Ik gaf graag borstvoeding, maar daar ben ik nu wel klaar mee”, klinkt het. “Dat had ook te maken met mijn kledingkeuze voor de shows. Ik had een paar outfits gekocht op Barbados, maar ik droeg nog borstvoedings-bh’s en dat waren niet bepaald ‘showexemplaren’. Daarvoor moet je zoeken naar andere bh’s. Dus optreden terwijl ik nog borstvoeding gaf, was niet aan de orde.” En met een nachtbraker als Alpollo al helemaal niet. “Ik snak naar volledige nachten,” klinkt ze lachend. “Ik ben heel dankbaar voor mijn twee kindjes en krijg ontzettend veel hulp van mijn man Frederik. Maar met twee koters in de pampers was het een heel vermoeiende periode. De zon schijnt constant op Barbados en dat is zalig. Maar ik ben wel een beetje moe.”

Van die vermoeidheid zal niets te merken zijn deze zomer. Want achter de schermen wordt hard gewerkt. Na haar optredens in ’The Voice’ en ‘K2 zkt K3’ volgt er na de zomer ook eindelijk weer nieuw werk. “Die plaat zou er komen in het voorjaar van 2020 maar werd door mijn zwangerschappen uitgesteld. Ik mag er nog weinig over zeggen, maar ze komt eraan.”

Natalia treed deze zomer onder meer op tijdens de Kanaalfeesten in Willebroek (24 juni), Fantasia Festival in Hamme (9 juli) en Proms Middelkerke (28-29 juli).

