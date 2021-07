Natalia staat na twee jaar weer op het podium: “Ik had schrik voor mijn stem”



MuziekZet u schrap want dat doet zij ook. Vanavond bestijgt Natalia (40) na twee jaar weer het podium voor een grote show in Middelkerke. Eerst met haar eigen band, dan met een symfonisch orkest, maar bij elk nummer met een muzikantje aan boord. ‘Ik heb de voorbije dagen stevig gesport en veel gerust om in topvorm te zijn.” Een gesprek over eindelijk weer kunnen optreden, haar zwangerschap, verbouwingen met een baby in huis en nieuwe muziek. “Om een plaat te maken moet je helemaal in balans zijn. Nu is het daarvoor te druk.”