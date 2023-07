Natalia, Regi en ook Jaap Reesema: line-up voor eerste opnames ‘Tien Om Te Zien’ is bekend

Muziek Taylor Swift breekt opnieuw records met haar nieuwe versie van ‘Speak Now’

Taylor Swift (33) blijft maar records breken. ‘The Eras Tour’ van de Amerikaanse zangeres is alvast een gigantisch succes, maar ook ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ doet het goed. De plaat, die door de wereldster opnieuw werd opgenomen, wist zelfs de eerste plaats te behalen in de Billboard 100.